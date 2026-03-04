04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Eyüpspor'un Türkiye Kupası'nda konuğu Konyaspor!

Eyüpspor, Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

calendar 04 Mart 2026 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında 5 Mart Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki ekip, Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda çıktığı 3 müsabakada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Eyüpspor, 4 puanla 5. sırada bulunuyor.

Konya temsilcisi ise grupta yaptığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti. Yeşil-beyazlılar, averajla Samsunspor'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Üç grupta en iyi 2 grup üçüncüsü de çeyrek finalist olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
