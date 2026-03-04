Sadettin Saran'dan Domencio Tedesco'ya destek!

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik eleştiriler artarken, başkan Sadettin Saran'dan deneyimli çalıştırıcıya destek geldi.



UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elenerek Avrupa'ya veda eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de son iki maçta sahadan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşadı. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, hastalığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.



"SONUNA KADAR BERABER YÜRÜYECEĞİZ"



Başkan Saran'ın görüşmede teknik direktöre olan güvenini dile getirdiği öğrenildi. Saran'ın Tedesco'ya şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:



"Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile oynayacağız. Rakibimizin zorlu maçları var. Her an her şey değişebilir."



Sadettin Saran'ın ayrıca Tedesco'ya, "Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz." diyerek destek verdiği belirtildi.



Bu sözlerin ardından İtalyan teknik adamın duygulandığı ifade edildi.







