03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Sadettin Saran'dan Domencio Tedesco'ya destek!

Sadettin Saran, eleştirilerin odağındaki Domenico Tedesco'ya destek vererek "Biz seninle bir yola çıktık, sonuna kadar beraber yürüyeceğiz" mesajını iletti.

04 Mart 2026 09:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik eleştiriler artarken, başkan Sadettin Saran'dan deneyimli çalıştırıcıya destek geldi. 

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a elenerek Avrupa'ya veda eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de son iki maçta sahadan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşadı. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, hastalığı nedeniyle tedavi gören teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

"SONUNA KADAR BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Başkan Saran'ın görüşmede teknik direktöre olan güvenini dile getirdiği öğrenildi. Saran'ın Tedesco'ya şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile oynayacağız. Rakibimizin zorlu maçları var. Her an her şey değişebilir."

Sadettin Saran'ın ayrıca Tedesco'ya, "Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz." diyerek destek verdiği belirtildi.

Bu sözlerin ardından İtalyan teknik adamın duygulandığı ifade edildi.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
