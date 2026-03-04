Sergen Yalçın: 'Sakin beyler, derbi var!'

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, bugün oynanacak kupa maçı öncesi oyunculara 'sakın sakatlanmayın' uyarısı yapıldı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptan çıkmayı yüzde 99 garantileyen Beşiktaş, Rizespor engelini de aşıp lider olmak istiyor.



Sergen Yalçın, Galatasaray derbisini de düşenerek görev vereceği futbolculara sertlikten kaçınmaları gerektiğini söyledi.



"HERKESE İHTİYACIM VAR, DİKKAT EDİN!"



Rizespor maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenen deneyimli çalıştırıcı, ligde ve kupada geri kalan haftalarda herkese ihtiyacı olduğunu söyleyerek sakatlık durumuna karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.







