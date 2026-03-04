04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Sergen Yalçın: "Sakin beyler, derbi var!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupa maçı öncesi oyuncularını uyararak "Sakin olun, sakatlanmayın; derbi var, herkese ihtiyacım olacak" dedi.

calendar 04 Mart 2026 09:44
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, bugün oynanacak kupa maçı öncesi oyunculara 'sakın sakatlanmayın' uyarısı yapıldı. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptan çıkmayı yüzde 99 garantileyen Beşiktaş, Rizespor engelini de aşıp lider olmak istiyor.

Sergen Yalçın, Galatasaray derbisini de düşenerek görev vereceği futbolculara sertlikten kaçınmaları gerektiğini söyledi.

"HERKESE İHTİYACIM VAR, DİKKAT EDİN!"

Rizespor maçına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması beklenen deneyimli çalıştırıcı, ligde ve kupada geri kalan haftalarda herkese ihtiyacı olduğunu söyleyerek sakatlık durumuna karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
