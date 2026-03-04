Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Skrinar'a teklif var!

Fenerbahçe'de savunmanın bel kemiği olan Milan Skriniar, ile Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler geldi.
Özellikle Slovak stoper İtalyan ekiplerinin gözdesi ve Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Skrinia için Napoli, Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla teklf yolladı ancak ligin kalan bölümü kritik olduğu için sarı lacivertli yönetim henüz yanıt vermedi.
Jayden için de Crystal Palace ile Leeds United'ın menajerler aracılığıyla kulüpten bilgi aldığı öğrenildi.
İki kulübün de önümüzdeki ay Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.
