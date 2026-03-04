03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Skrinar'a teklif var!

Fenerbahçe'nin savunma hattındaki yıldızları Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'dan talipler çıktı.

calendar 04 Mart 2026 08:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Skrinar'a teklif var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de savunmanın bel kemiği olan Milan Skriniar, ile Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler geldi.

Özellikle Slovak stoper İtalyan ekiplerinin gözdesi ve Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; Skrinia için Napoli, Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla teklf yolladı ancak ligin kalan bölümü kritik olduğu için sarı lacivertli yönetim henüz yanıt vermedi.

Jayden için de Crystal Palace ile Leeds United'ın menajerler aracılığıyla kulüpten bilgi aldığı öğrenildi.

İki kulübün de önümüzdeki ay Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.