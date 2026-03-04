Fenerbahçe'de savunma 'sakata' geldi!

Fenerbahçe'de savunma hattı adeta revire döndü. Sezon başından bu yana geri dörtlüde forma giyen tüm oyuncuların sakatlık yaşaması, sarı-lacivertli ekipte kadro planlamasını zorlaştırdı. Bu durum, takımın kritik hedefler için mücadele ettiği dönemde teknik heyetin işini daha da güçleştirdi.



Savunmada şu ana kadar en fazla maç kaçıran isim 13 karşılaşmayla Archie Brown oldu. İngiliz oyuncuyu ise 9 maçla Nelson Semedo takip ediyor. Portekizli sağ bekin en az 4 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ve kaçırdığı maç sayısında Brown'u geride bırakacağı belirtiliyor.



Savunma hattında forma giyen oyuncular arasında sakatlığı en az yaşayan isimler ise Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür oldu. İki oyuncu da sakatlık nedeniyle yalnızca birer maç kaçırdı. Oosterwolde'nin sakatlığının ise cezalı olduğu karşılaşmaya denk geldiği ifade edildi.



Geri dörtlüde forma giyen 8 oyuncu, toplamda 44 maçta takımlarını yalnız bıraktı. Savunma hattına ek olarak kaleci Ederson'un da sakatlık nedeniyle 3 maç kaçırmasıyla birlikte toplam sayı 47'ye yükseldi.



ZİRVEDE EDSON ALVAREZ VAR



Sezon başında West Ham United'dan 2 milyon euro bedelle kiralanan Edson Alvarez, sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'de en fazla maç kaçıran isim oldu. Meksikalı orta saha; Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de 9 ve TFF Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplam 17 karşılaşmada forma giyemedi.



Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Álvarez, bu süreçte 17 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncunun nisan ayında sahalara dönmesi bekleniyor.



BEŞ İSİM HİÇ SAKATLANMADI



Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene sezon boyunca sakatlık yaşamadı. Bu oyuncuların bazı maçlarda forma giymemesi ise teknik heyetin tercihi nedeniyle gerçekleşti.



