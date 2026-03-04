03 Mart
Fenerbahçe'de savunma 'sakata' geldi!

Fenerbahçe'de bu sezon savunmada görev yapan tüm isimler sakatlık yaşadı. 8 oyuncu, tam tamına 44 maçta forma giyemedi.

calendar 04 Mart 2026 08:16 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 09:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de savunma 'sakata' geldi!
Fenerbahçe'de savunma hattı adeta revire döndü. Sezon başından bu yana geri dörtlüde forma giyen tüm oyuncuların sakatlık yaşaması, sarı-lacivertli ekipte kadro planlamasını zorlaştırdı. Bu durum, takımın kritik hedefler için mücadele ettiği dönemde teknik heyetin işini daha da güçleştirdi. 

Savunmada şu ana kadar en fazla maç kaçıran isim 13 karşılaşmayla Archie Brown oldu. İngiliz oyuncuyu ise 9 maçla Nelson Semedo takip ediyor. Portekizli sağ bekin en az 4 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ve kaçırdığı maç sayısında Brown'u geride bırakacağı belirtiliyor.

Savunma hattında forma giyen oyuncular arasında sakatlığı en az yaşayan isimler ise Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür oldu. İki oyuncu da sakatlık nedeniyle yalnızca birer maç kaçırdı. Oosterwolde'nin sakatlığının ise cezalı olduğu karşılaşmaya denk geldiği ifade edildi.

Geri dörtlüde forma giyen 8 oyuncu, toplamda 44 maçta takımlarını yalnız bıraktı. Savunma hattına ek olarak kaleci Ederson'un da sakatlık nedeniyle 3 maç kaçırmasıyla birlikte toplam sayı 47'ye yükseldi.

ZİRVEDE EDSON ALVAREZ VAR

Sezon başında West Ham United'dan 2 milyon euro bedelle kiralanan Edson Alvarez, sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'de en fazla maç kaçıran isim oldu. Meksikalı orta saha; Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de 9 ve TFF Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplam 17 karşılaşmada forma giyemedi.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Álvarez, bu süreçte 17 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncunun nisan ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

BEŞ İSİM HİÇ SAKATLANMADI 

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene sezon boyunca sakatlık yaşamadı. Bu oyuncuların bazı maçlarda forma giymemesi ise teknik heyetin tercihi nedeniyle gerçekleşti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
