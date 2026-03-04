Domenico Tedesco, ideal 11'ini bulamadı!

Fenerbahçe, bu sezon kadro istikrarını bir türlü sağlayamadı. Sarı-lacivertliler, 2 Kasım'da Beşiktaş ile oynanan derbinin ardından çıktığı 25 karşılaşmada da farklı ilk 11'lerle sahaya çıktı.



Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, söz konusu derbide Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmişti. Ancak bu karşılaşmanın ardından oynanan 25 maçta da kadro değişikliğine gidildi.



Bu süreçte istikrar yakalamakta zorlanan sarı-lacivertlilerin söz konusu 25 maçının 13'ü Süper Lig'de oynandı. Kadro rotasyonu ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'nin ideal 11'i bir türlü netleşmedi.







