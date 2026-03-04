04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
2-253'
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Karşıyaka'da Erhan ve Mücahit'ten müthiş dönüş

Karşıyaka'da hak mahrumiyeti cezaları biten Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan'ın dönüşüyle takım son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yeniden çıkışa geçti.

calendar 04 Mart 2026 15:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Erhan ve Mücahit'ten müthiş dönüş
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda yeniden çıkışa geçerek yarıştaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka'da hak mahrumiyeti cezalarını tamamlayan Erhan Öztürk ve Mücahit Aslan, döner dönmez takımlarına hayat verdi.

Sezonun ilk yarısında haftalarca liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılılarda ilk 11'den 8 futbolcu Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmalarında ceza aldı. 10 Kasım'da liglerden 1024 profesyonel futbolcunun PFDK'ya sevkedildiği ilk soruşturmada Karşıyakalı 4 futbolcu 45'er gün, Erhan ve Mücahit ise 3'er ay hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. 45'er gün ceza alan Yasin, Harun, Hıdır ve Tunay ikinci yarının ilk haftasında sahalara dönerken, orta sahanın önemli isimleri Erhan ve Mücahit'in cezaları ise 8 Şubat'taki Eskişehir Anadolu deplasmanında son buldu.

İkinci yarının başında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geriye düşen Karşıyaka'ya Erhan ve Mücahit'in dönüşü ilaç gibi geldi. Kaf-Kaf ikilinin forma giydiği son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Sahalara döndükten sonra ilk hafta 1-1 biten Eskişehir Anadolu deplasmanında yedek soyunup sonradan oyuna giren iki yıldız ardından 3'te 3 yapılan son 3 maçta 11'de forma giydi. Cezası bittikten sonra kendisinin oynayamadığı dönemde vitrine çıkıp performansıyla Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcu Adem Yeşilyurt'un yerine ilk 11'de oynamaya başlayan Erhan, Eskişehir deplasmanında sahalara döner dönmez takımına beraberliği getiren golü attı. Kaf-Kaf'ın sağ kanatta oynayan 10 numarası Erhan, Nazillispor deplasmanında 1 gol, 2 asist, son Altay derbisinde de 1 asistle oynadı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün 2 sene önce amatörden keşfedip sezon başında Karşıyaka'ya aldırdığı futbolcu cezası bittikten sonra 4 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı. Mücahit de sahalara döndükten sonra son iki maçta 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
