04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Anthony Edwards, Kobe Bryant'ın rekorunu geride bıraktı

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, 25 yaşına gelmeden önce bir şutör guard tarafından kaydedilen en fazla 40 sayı performansı rekorunda Kobe Bryant'ı geride bıraktı.

calendar 04 Mart 2026 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony Edwards, Kobe Bryant'ın rekorunu geride bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, 25 yaşına gelmeden önce bir şutör guard tarafından kaydedilen en fazla 40 sayı performansı rekorunda Kobe Bryant'ı geride bıraktı.

Edwards bu kategoride tüm zamanların ikinci sırasında yer alırken zirvede ise Michael Jordan bulunuyor.

Edwards, Salı gecesi Memphis Grizzlies karşısında oynanan maçta 41 sayı kaydederek bu tarihi kilometre taşına ulaştı. Yıldız oyuncu karşılaşmanın son çeyreğinde 13 sayı üretirken, bu bölümde yakaladığı 10 sayılık seriyle maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.

Maçı 15/29 saha içi isabeti ve 7/13 üç sayı yüzdesi ile tamamlayan Edwards, Memphis savunmasına zor anlar yaşattı.

Bu performansla birlikte Edwards, 25 yaşından önce en fazla 40 sayı üreten şutör guard kategorisinde Kobe Bryant'ı geride bırakmış oldu. Bu listede yalnızca Michael Jordan daha fazla 40 sayı maçına sahip.

Genç yıldızın bu başarısı, henüz kariyerinin erken döneminde ne kadar patlayıcı bir skor potansiyeline sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.

Edwards bu sezon 29.5 sayı, 5.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynarken, %49.3 saha içi ve %39.8 üç sayı isabet oranı yakaladı.

Minnesota Timberwolves ise 39 galibiyet – 23 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.