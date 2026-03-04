Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, 25 yaşına gelmeden önce bir şutör guard tarafından kaydedilen en fazla 40 sayı performansı rekorunda Kobe Bryant'ı geride bıraktı.



Edwards bu kategoride tüm zamanların ikinci sırasında yer alırken zirvede ise Michael Jordan bulunuyor.



Edwards, Salı gecesi Memphis Grizzlies karşısında oynanan maçta 41 sayı kaydederek bu tarihi kilometre taşına ulaştı. Yıldız oyuncu karşılaşmanın son çeyreğinde 13 sayı üretirken, bu bölümde yakaladığı 10 sayılık seriyle maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.



Maçı 15/29 saha içi isabeti ve 7/13 üç sayı yüzdesi ile tamamlayan Edwards, Memphis savunmasına zor anlar yaşattı.



Bu performansla birlikte Edwards, 25 yaşından önce en fazla 40 sayı üreten şutör guard kategorisinde Kobe Bryant'ı geride bırakmış oldu. Bu listede yalnızca Michael Jordan daha fazla 40 sayı maçına sahip.



Genç yıldızın bu başarısı, henüz kariyerinin erken döneminde ne kadar patlayıcı bir skor potansiyeline sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.



Edwards bu sezon 29.5 sayı, 5.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynarken, %49.3 saha içi ve %39.8 üç sayı isabet oranı yakaladı.



Minnesota Timberwolves ise 39 galibiyet – 23 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alıyor.



