Fenerbahçe'de Asensio Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe, Marco Asensio'yu ağrıları nedeniyle riske etmeyerek Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı.

04 Mart 2026 14:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna Marco Asensio alınmadı.

Sarı-lacivertlilerin teknik ve sağlık heyeti, futbolcuyu riske etmek istemedi ve dinlendirme kararı aldı.

Asensio, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçta forma giyebilecek.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 33 maça çıkan Asensio, 13 gol 10 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
