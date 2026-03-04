Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna Marco Asensio alınmadı.
Sarı-lacivertlilerin teknik ve sağlık heyeti, futbolcuyu riske etmek istemedi ve dinlendirme kararı aldı.
Asensio, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçta forma giyebilecek.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı lacivertli formayla 33 maça çıkan Asensio, 13 gol 10 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de Asensio Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe, Marco Asensio'yu ağrıları nedeniyle riske etmeyerek Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna Marco Asensio alınmadı.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Kulüp itiraz edecek!
-
9
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler
-
8
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı
-
7
Hull City zirvede yarışında fırsat tepti
-
6
UEFA'dan Galatasaray açıklaması; cezanın 3 nedeni
-
5
Barcelona, çılgın geri dönüşü tamamlayamadı!
-
4
Real'de Rodri hareketliliği: City satışa hazır
-
3
Virgil van Dijk: "Yavaşız, tahmin edilebiliriz"
-
2
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
1
Nicolo Zaniolo'dan geleceği için açıklama
- 15:33 Trabzonspor hücumda zirveye oynuyor
- 15:30 Karşıyaka'da Erhan ve Mücahit'ten müthiş dönüş
- 15:14 Altınordu'da Furkan'ın hasreti bitti
- 15:12 Göztepe sutopunda Avrupa sahnesinde
- 15:05 Göztepe için en keskin viraj
- 14:36 Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu
- 14:35 Samsunspor'dan sakatlıkların durumu için açıklama!
- 14:26 Galatasaray HDI Sigorta, Greenyard Maaseik'i ağırlayacak
- 14:23 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 14:13 Fenerbahçe'de Asensio Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı
- 13:57 Gençlerbirliği, kupada Aliağa Futbol deplasmanında
- 13:55 Anthony Edwards, Kobe Bryant'ın rekorunu geride bıraktı
- 13:53 Williamson: "Sakatlıkların mental etkisi çok ağırdı"
- 13:52 "LeBron, All-Star'daki ifadelerinde samimiydi" iddiası
- 13:50 Zach Edey sezonu kapattı
- 13:50 NBA'de Şubat ayının en iyi oyuncuları ve koçları belli oldu
- 13:23 Charles Leclerc: "Bu yıl bir hayalimiz var"
- 12:53 Nicolo Zaniolo'dan geleceği için açıklama
- 12:43 İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu!
- 12:37 Türkiye Kupası'nda son hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
- 12:28 Eyüpspor'un Türkiye Kupası'nda konuğu Konyaspor!
- 12:28 UEFA'dan Galatasaray açıklaması; cezanın 3 nedeni
- 12:24 EuroLeague'de 30. hafta heyecanı!
- 12:16 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Monaco
- 12:13 Empire Strikes Back: Formula 1'de favori Mercedes!
- 12:08 Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası çeyrek finalinde ACH Volley'e konuk
- 12:06 Virgil van Dijk: "Yavaşız, tahmin edilebiliriz"
- 11:23 Domenico Tedesco, ideal 11'ini bulamadı!
- 11:20 Rodrigo Becao'nun yeni durağı belli oldu!
- 11:16 EuroLeague'in 3 yıllık dev planı: 2.5 milyar dolar!
- 10:53 Anadolu Efes'in pivotu Vincent Poirier'den Final Four tahmini!
- 10:50 Ertuğrul Doğan: "Yolumuz uzun, hedefimiz büyük"
- 10:48 Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder ile özel görüşme!
- 10:41 Galatasaray'ın UEFA'dan ödeme alacağı tarih belli oldu
- 10:40 Orkun Kökçü, derbide bir ilkin peşinde!
- 10:23 Fenerbahçe Milan Skriniar'ı mumla arıyor!
- 10:18 Domenico Tedesco, Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı!
- 10:15 NBA'de Thunder, deplasmanda Bulls'u 116-108 yendi
- 10:05 Domenico Tedesco, Gaziantep'te de yok!
- 10:03 Beşiktaş evinin kralı!
- 09:50 Sadettin Saran'dan motivasyon primleri!
- 09:46 Fenerbahçe'de kaptanlar dümende
- 09:44 Sergen Yalçın: "Sakin beyler, derbi var!"
- 09:31 Okan Buruk'un yeni kozu: Renato Nhaga
- 09:29 Sadettin Saran'dan Domencio Tedesco'ya destek!
- 09:27 Fenerbahçe'de Marco Asensio farkı! Dünya yıldızlarını solladı
- 09:11 Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı
- 09:04 Evren Turhan: "Asprilla sezon sonu Girona'ya döner"
- 08:43 Galatasaray'da Ahmed Kutucu, zoru başardı
- 08:20 Levent Tüzemen'den Galatasaray'ın yıldızına övgüler: "Liverpool'a mesaj gönderdi"
- 08:16 Fenerbahçe'de savunma 'sakata' geldi!
- 08:01 Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Skrinar'a teklif var!
- 02:27 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler
- 02:04 Sporting taraftarı önünde avantajı kaptı
- 02:04 Alanyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası penaltı tepkisi!
- 01:47 Arda Kardeşler'den itiraflar!
- 01:30 Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz fırtınası
- 01:10 Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat
- 01:02 Barcelona, çılgın geri dönüşü tamamlayamadı!
- 00:58 Onuralp Çevikkan: ''Kupayı almak istiyoruz''
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Virgil van Dijk: "Yavaşız, tahmin edilebiliriz"
Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat
Como ile İnter'den sessiz randevu
Hull City zirvede yarışında fırsat tepti
Sunderland galibiyet hasretini bitirdi!
Everton, Burnley karşısında iki golle kazandı
Real'de Rodri hareketliliği: City satışa hazır
Rodrygo'ya Dünya Kupası şoku!
Fabian Hürzeler: "Net oyun süresi için kural gelmeli"
Real Madrid'den Schlotterbeck için temas yok!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13