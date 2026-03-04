NBA All-Star Hafta Sonu sırasında geleceği hakkında net bir açıklama yapmayan Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in sözlerinin samimi olduğu ifade edildi.



James'e yakın kaynaklara göre yıldız oyuncu, All-Star etkinlikleri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada geleceği hakkında gerçekten net bir fikre sahip olmadığını dile getirdi. Duruma yakın kaynaklar, Los Angeles Lakers oyuncuları ve teknik ekibinin de James'in kariyerindeki bir sonraki adım hakkında kendi aralarında çeşitli ihtimalleri değerlendirdiğini, ancak henüz net bir görüş birliği oluşmadığını belirtiyor.



41 yaşındaki süper yıldız, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle serbest oyuncu (unrestricted free agent) konumuna gelecek. Bu durum, kariyerine devam etmek istemesi halinde bile James'in geleceği üzerinde tam kontrol sahibi olamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca NBA genelinde maaş bütçesi esnekliğine sahip takım sayısının sınırlı olması da olası seçenekleri daraltıyor.



James'in kariyerinde en uzun süre kesintisiz olarak forma giydiği takım olan Los Angeles Lakers ile olan birlikteliği de bu sezonun sonunda sona erebilir.



The Athletic'e konuşan bir lig kaynağı, James'in 82 maçlık sezonun duygusal yoğunluğu içinde kalıcı kararlar almaktan kaçınacak kadar tecrübeli ve stratejik bir oyuncu olduğunu söyledi. James'in kariyerindeki en kritik kararlar olan 2010, 2014 ve 2018 yazlarındaki takım değişikliklerinin tamamı da sezonların bitmesinin ardından alınmıştı.



LeBron James ise All-Star Hafta Sonu sırasında bu belirsizlik hakkında doğrudan konuştu.



"Ben öğrendiğimde siz de öğreneceksiniz," diyen James, gelecek sezon hakkında gelen bir soru üzerine ise "Yaşamak istiyorum," ifadelerini kullandı.



Öte yandan James, kariyerinde belki de ilk kez bir kadro içinde bu kadar az sorumluluk taşıdığı bir dönem yaşıyor. Lakers yönetiminin takımın geleceğini Luka Doncic etrafında şekillendirme planını kabul etmesi, yıldız oyuncuya kariyerinde daha önce deneyimlemediği bir profesyonel özgürlük alanı sağladı.



Sahadaki tavırlarına da yansıyan bu rahatlık, James'in oyun içinde daha eğlenceli ve rahat anlar yaşamasına neden oluyor.



Buna rağmen James hâlâ üst düzey performans sergilemeyi sürdürüyor. All-Star etkinliklerinde smaçlarıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, bir gece önce Golden State Warriors karşısında oynanan maçın ilk yarısında 20 sayı kaydetmişti.



