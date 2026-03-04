04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Griezmann'dan Barcelona'ya acı hatırlatma

Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann, İspanya Kral Kupası'nda eski takımı Barcelona'yı eledikleri maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

calendar 04 Mart 2026 16:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Griezmann'dan Barcelona'ya acı hatırlatma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya Kral Kupası yarı finalinde Atletico Madrid 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda 3-0 mağlup olmasına rağmen tur biletini aldı ve finale yükseldi.

İlk maçtaki skor avantajıyla turu geçmeyi başaran Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'dan maç sonrasında çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Griezmann, geçtiğimiz sezon Barcelona'nın Atletico Madrid'i 4-2 mağlup ettiği maçtan sonra yaptığı paylaşıma yaklaşık bir sene sonra yanıt verdi.

1 YIL SONRA İNTİKAMI ACI OLDU

Barcelona Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İspanyolca'da, "Bu fotoğraf çok mu sert olmuş?" anlamına gelen bir ifade kullanılmıştı.

Fransız oyuncu yaklaşık bir yıl sonra eski takımı Barcelona'dan intikamını aldı.

Griezmann, Barcelona karşısında tur bileti alınan maçtan sonra yaptığı paylaşımda, "Bu fotoğraf çok mu sert olmuş?" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.