İşte Fenerbahçe'de Ederson'un durumu

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almayan Ederson ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Sol arka adalesinde zorlanma olan ve Antalyaspor maçında forma giyen Brezilyalı file bekçisi, ağrıları artınca Gaziantep FK maç kadrosuna tedbir amaçlı alınmadı.
Ederson, cuma günü takımla çalışmalara başlayacak.
Fenerbahçe, bu hafta ligde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep'e götürülmeyen Ederson'un bu maçta forma giymesi bekleniyor.
