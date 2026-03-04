04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'taki gol sayısı hedefini açıkladı

Beşiktaş'In Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı takımdaki gol hedefini ilk kez açıkladı.

calendar 04 Mart 2026 19:09
Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'taki gol sayısı hedefini açıkladı
Beşiktaş'ın Belçika Ligi takımı Genk'ten transfer ettiği Hyeon-gyu Oh, KNTFootball'a açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takıma gelişiyle ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki Güney Koreli forvet "Dünyada bu kadar çok forvetin olduğu bir ortamda, Beşiktaş bana sürekli sevgi dolu çağrılar yaptı. Bana sürekli 'Seni istiyoruz, buraya gelirsen çok iyi olur' diyorlardı. Bunu sürekli söylemeleri bir oyuncu için çok önemli, çünkü özgüven özellikle oynadığın maçlarda çok önemlidir. Ayrıca hocanın beni bizzat seçtiğini de duydum. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum." dedi.

"Beşiktaş'ta kaç gol hedefin var?" sorusunu yanıtlayan Hyeon-gyu Oh "Beşiktaş'a 15 milyon euro karşılığında geldim. O yüzden '15 gol atarım' dedim. Eğer 15 gol atarsam bana bir saat alacaklarını söylediler. Bu da bana daha fazla motivasyon veriyor, bu yüzden gol atmak için daha da çok çalışıyorum." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
