04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-016'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
3-061'
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-059'
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
1-0DA
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

VakıfBank Kupa Voley'de yarı finalde!

VakıfBank, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Zeren Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

calendar 04 Mart 2026 20:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
VakıfBank Kupa Voley'de yarı finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, sahasında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-siyahlı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi. VakıfBank, yarı finalde Galatasaray Daikin-Kuzeyboru maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazaute, Dangubic, Deniz Uyanık, Aylin Acar)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Uzelac, Aleksic, Lazareva, Saliha Şahin (Ceren Önal, Kübra Akman, Malinov, Gatina, Janset Cemre Erkul, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Setler: 25-20, 23-25, 25-17, 25-22

 

