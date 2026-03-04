Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında ışık sorunu

Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı stadyum ışıklarının yanmaması nedeniyle hakemler ve oyuncular içeriye girdi.
Statta yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu.
Yaklaşık 45 dakikalık beklemenin ardından teknik sorun giderildi ve takımlar sahaya geri döndü.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, teknik sorunun giderilmesinin ardından 1 saat gecikmeli olarak saat 21.30'da başladı.
Statta yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu.
Yaklaşık 45 dakikalık beklemenin ardından teknik sorun giderildi ve takımlar sahaya geri döndü.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, teknik sorunun giderilmesinin ardından 1 saat gecikmeli olarak saat 21.30'da başladı.