04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-016'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
3-061'
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-059'
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
1-0DA
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında ışık sorunu

Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında ışık sorunu çıktı. Maç 1 saat gecikmeli olarak saat 21.30'da başladı.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında ışık sorunu
Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı stadyum ışıklarının yanmaması nedeniyle hakemler ve oyuncular içeriye girdi.

Statta yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Yaklaşık 45 dakikalık beklemenin ardından teknik sorun giderildi ve takımlar sahaya geri döndü.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, teknik sorunun giderilmesinin ardından 1 saat gecikmeli olarak saat 21.30'da başladı.

