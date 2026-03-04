04 Mart
Dusan Alimpijevic'e iki maç men cezası!

TBF Disiplin Kurulu, Türkiye Kupası finalinin ardından maçın hakemlerine yönelik hareketi ve yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar nedeniyle Dusan Alimpijevic'e 2 maç men ve 680 bin TL para cezası verdi.

calendar 04 Mart 2026 18:54 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 19:04
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 2 maç men ve 680 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinin ardından hakeme itirazlarda bulunan Alimpijevic'in, "Kişilik haklarına saldırısı" ve "Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" ile yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 2 maç men ve 680 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Söz konusu karşılaşmadaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 210'ar bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü antrenörü Dusan Alimpijevic'in;

a. Kişilik haklarına saldırısı nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 31/1. ve 31/5. maddeleri gereğince eylemin ağırlığı dikkate alınarak cezanın alt sınırından uzaklaşılmak suretiyle 240.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 31/3. maddesi uyarınca verilen ceza ¼ oranında arttırılarak 300.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi ikrar ve pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza üçte bir oranında indirilerek 200.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 360.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/5. maddesi uyarınca verilen para cezası ¼ oranında arttırılarak 3 müsabakadan men ve 450.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi ikrar ve pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza üçte bir oranında indirilerek 2 müsabakadan men ve 300.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c. Müsabaka bitiminde Yayıncı Kuruluşa verilen röportajdaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/1. ve 30/4. maddeleri gereğince 180.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

d. Cezaların toplanması sureti ile -infazı tedbir tarihi 23.02.2026'dan başlamak üzere- 2 müsabakadan men ve 680.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

