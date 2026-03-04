04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-016'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
3-061'
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-059'
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
1-0DA
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

İsmet Taşdemir: ''Kalan bölümü iyi bitireceğiz

Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Mart 2026 20:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmet Taşdemir: ''Kalan bölümü iyi bitireceğiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig'de kalan maçlarında en iyi sonuçları almak istediklerini söyledi.

Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve dört hafta önce geldiklerini, bu sürede 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarını dile getirdi.

Beraberliklerin ikisinin canlarını çok yakan karşılaşmalar olduğunu belirten Taşdemir, "Özellikle Adana Demirspor maçı ve Vanspor maçının son dakikası yenilen goller... Ama kolay değil. Sonradan bir takıma gelip sezon başından beri ne çalıştıklarını bilmeden sadece birkaç fiziksel veriye dayanarak oyuncu isimleriyle bir hayal kurup geldik. Geldiğim için de çok mutluyum." dedi.

Geldikleri günden bu yana hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını, oyuncu gurubuyla her geçen gün daha iyiyi gittiklerini vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:

''BÜTÜN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ''

"Daha çok işin içinde olmaya çalışıyorlar. İlk defa 2'de 2 yaptık. Bu bizim için bir artı ama geç kalmış bir artı. Bunu sürdürmenin peşine düşeceğiz. Arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Oyuncularımızla beraber konuşuyoruz, ama vaktimiz çok azaldı. 10 haftamız kaldı. 10 haftada arkadaşlarımla beraber elimizden gelen bütün gayreti gösterip bizim için gerekli olan puanların hepsine talip olup almaya çalışacağız.

İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Ama dediğim gibi futbol bu. Futbolda garanti diye bir şey yok. Bazen istediğiniz kadar doğruları yapın maç kazanamazsınız. Bazen de çok doğru olmadan maç kazanabiliyorsunuz. Bunların hepsi futbolun içinde var. Son 10 haftayı en iyi şekilde değerlendirip bize yakışan, taraftarlarımıza layık olan oyunu inşallah sergileyip istediklerimizi almaya çalışacağız."

''KADRO KALİTESİNİ ÇOK BEĞENDİM''

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün iyi bir takım olduğunu anlatan Taşdemir, "Uğur'un sakatlığı devam ediyor. Aaron Appindangoye cezalı, Charisis'in cezası bitti. Murat Paluli bizimle çalışmalara başladı. Ankara Keçiörengücü maçında da gerçekten iyi bir rakiple mücadele edeceğiz. Bu ligde kadro kalitesini çok beğendiğim bir takımla mücadele edeceğiz. Zor bir maç olacak ama kalan maçların hepsi zor. Dolayısıyla rakip ayırtmadan biz her maçımıza aynı şekilde çıkacağız." ifadelerini kullandı.

''MANAJ İYİ ÇALIŞIYOR''

İsmet Taşdemir, Rey Manaj'ın performansı hakkında ise "Manaj çoğunlukla hazır, belki çok az daha üzerine koyabilir. Gerçekten iyi çalışıyor. İyi de bir özverisi var. Takımla da iyi bütünleştiğini görüyorum. İnşallah bu bütünleşme devam eder. Sonuçta Manaj bizim için çok önemli bir oyuncu. Diğer oyuncularımız da var ama herkesten her geçen gün performanslarını arttırmasını bekliyoruz ki mazerete gerek duymayacağınız ya da mazeret üretmeyeceğiniz bir dönemdeyiz. Verebileceğimizin en iyisini vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.