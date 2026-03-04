04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-486'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-0DA
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-245'
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1DA
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-0DA
04 Mart
M.City-N. Forest
1-0DA
04 Mart
Newcastle-M. United
0-08'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-021'

ÇİMSA ÇBK Mersin, Euro Cup'ta finalde

ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenerek Euro Cup'ta finale kaldı!

04 Mart 2026 21:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ÇİMSA ÇBK Mersin, Euro Cup'ta finalde
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin, 70-68 kazandığı maçın rövanşında Fransa'nın BLMA ekibini 86-60 yenerek finale yükseldi.

Mersin ekibi, Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco ile Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 9, Allen 13, Geiselsoder, Burke 19, Iagupova 16, Büşra Akbaş 5, Sinem Ataş 3, Sventoraite 19, Vanloo 2

BLMA: Pospisilova 11, Cisse 2, Rabot 3, Angloma 2, Bernies 5, Hoppie 6, Lambert 6, Diallo 10, Breen 15, Salgues

1. Periyot: 13-18

Devre: 33-32

3. Periyot: 60-48

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
