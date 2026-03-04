Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için açıklama!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupadaki Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.
Sergen Yalçın, "Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Grup bölümü başarılı geçti. Rakiplere ve devamına bakacağız." dedi.
Siyah-beyazlı teknik direktör, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi için, "Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız." diye konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Sergen Yalçın, basın toplantısında, "Avrupa için Türkiye Kupası'na ağırlık veriyoruz. Sonuna kadar giderek, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." dedi.
ALTAY BAYINDIR YANITI
Siyah-beyazlı teknik adam, "Yönetimden Altay Bayındır'ın transferini istediniz mi?" sorusuna, "Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları." yanıtını verdi.
Sergen Yalçın, son olarak, "Yoğun bakımdaydık, odaya çıktı. Henüz istediğimiz durumda ve konumda değiliz. Çok çaba harcıyoruz, umarım bundan sonra Beşiktaş'ı olması gereken yere hep beraber getiririz. Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde iyi bir yolda yürüyebiliriz. Bunun temellerini atıyoruz. İnşallah camiamız iyi yerlere gelir." diye konuştu.
