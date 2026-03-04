Kupada Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çeyrek finalde eşleşme ihtimali bulunuyor.
Eşleşme durumunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Rams Park'ta, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde rakip olursa aynı hafta RAMS Park'ta iki derbi (lig ve kupa) oynanacak.
KURA ÖNCESİ NOTLAR
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda grubu ikinci sırada tamamladığı için seri başı olamadı ve bu nedenle çeyrek final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.
Sarı-lacivertliler aynı grupta olduğu için Beşiktaş ile çeyrek finalde eşleşemeyecek.
Perşembe günü oynanacak maçların sonucuna Fenerbahçe, Trabzonspor ile de eşleşebilir.
A GRUBU
(12 Puan) Galatasaray
(9 Puan) Trabzonspor
(7 Puan) Alanyaspor
B GRUBU
(9 Puan) Samsunspor
(9 Puan) Konyaspor
(7 Puan) Gençlerbirliği
(4 Puan) Iğdır FK
(4 Puan) Eyüpspor
(1 Puan) Aliağa Futbol A.Ş.
(0 Puan) Bodrum FK
(0 Puan) Antalyaspor
Aliağa Futbol A.Ş. - Gençlerbirliği
Antalyaspor - Samsunspor
Bodrum FK - Iğdır FK
Eyüpspor - Konyaspor
C GRUBU
(10 Puan) Beşiktaş
(9 Puan) Fenerbahçe
