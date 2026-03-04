04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
1-178'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-090'

Kupada Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali ortaya çıktı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çeyrek finalde eşleşme ihtimali bulunuyor.

Eşleşme durumunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Rams Park'ta, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Eğer Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek finalde rakip olursa aynı hafta RAMS Park'ta iki derbi (lig ve kupa) oynanacak.

KURA ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda grubu ikinci sırada tamamladığı için seri başı olamadı ve bu nedenle çeyrek final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

Sarı-lacivertliler aynı grupta olduğu için Beşiktaş ile çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Perşembe günü oynanacak maçların sonucuna Fenerbahçe, Trabzonspor ile de eşleşebilir.

A GRUBU
(12 Puan) Galatasaray
(9 Puan) Trabzonspor
(7 Puan) Alanyaspor

B GRUBU
(9 Puan) Samsunspor
(9 Puan) Konyaspor
(7 Puan) Gençlerbirliği
(4 Puan) Iğdır FK
(4 Puan) Eyüpspor
(1 Puan) Aliağa Futbol A.Ş.
(0 Puan) Bodrum FK
(0 Puan) Antalyaspor

Aliağa Futbol A.Ş. - Gençlerbirliği
Antalyaspor - Samsunspor
Bodrum FK - Iğdır FK
Eyüpspor - Konyaspor

C GRUBU
(10 Puan) Beşiktaş
(9 Puan) Fenerbahçe

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
