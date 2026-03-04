04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
1-176'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-090'

Levent Mercan: "Maç maç düşünmeliyiz"

Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan, kupadaki Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

calendar 04 Mart 2026 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Levent Mercan: 'Maç maç düşünmeliyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan, kupadaki Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Levent Mercan, "Tabii ki bu maç bizim için önemliydi. Çeyrek finale yükselmek hedefimizdi. Kupa ve lige en iyi şekilde konsantre olmalı ve kalan maçları kazanmalıyız." dedi.

Levent Mercan, ligdeki yarış ile ilgili gelen sorunun ardından, "Biz kendimize bakalım. Bu hafta sonu en iyi şekilde nasıl 3 puanı alacağımızı düşünelim. Lig daha uzun ve alınacak puanlar var. Maç maç bakalım." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.