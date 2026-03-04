Murillo, Marsilya performansını yakaladı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Amir Murillo, Çaykur Rizespor'a attığı şık golle yeni takımındaki ikinci gol sevincini yaşadı.
Siyah-beyazlı formayla ilk golünü Göztepe ağlarına gönderen Panamalı oyuncu, bu sezon toplam dördüncü golüne ulaştı.
Sezonun ilk yarısında Marsilya forması giyen Murillo, Fransa 1. Lig'inde görev aldığı 16 maçta 2 gol kaydetmişti.
