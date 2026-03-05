Ersin Destanoğlu'na özel destek

Türkiye Kupasında Rizespor'u 4-1 ile geçen Beşiktaş'ta günün kahramanlarından biride Ersin Destanoğlu oldu.
Zaman zaman yediği hatalı goller sonrası taraftarların ciddi protestolarıyla karşı karşıya kalan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarla sahip çıkmış ve taraftarların da destek vermesini istemişti.
Beşiktaşlı taraftarlar, Ersin'in 85. dakikada golle sonuçlanan hatasının ardından da lehte tezahüratlarını sürdürdü.
Zaman zaman yediği hatalı goller sonrası taraftarların ciddi protestolarıyla karşı karşıya kalan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarla sahip çıkmış ve taraftarların da destek vermesini istemişti.
Beşiktaşlı taraftarlar, Ersin'in 85. dakikada golle sonuçlanan hatasının ardından da lehte tezahüratlarını sürdürdü.