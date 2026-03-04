04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-488'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-0DA
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-245'
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1DA
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-0DA
04 Mart
M.City-N. Forest
1-0DA
04 Mart
Newcastle-M. United
0-010'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-023'

Beyoğlu Yeni Çarşı'dan Kocaeli karşısında sürpriz!

Ziraat Türkiye Kupası'nın son haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

04 Mart 2026 22:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beyoğlu Yeni Çarşı'dan Kocaeli karşısında sürpriz!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı, Kocaelispor'u ağırladı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Alhan Kurtoğlu attı.

Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ın 49. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından iki takım da 4'er puanla Türkiye Kupası'na veda etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
