2026 EHF Avrupa Kupası'nda konuk ettiği Çekya'ya 26- 34 yenilen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör David Ginesta Montes, "Sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama bugün Kastamonu'daki atmosferin inanılmaz olduğunu belirtmem gerekiyor." dedi.



Montes, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftara teşekkür etti.



Maça olan ilginin yoğun olmasından memnun olduklarını ifade eden Montes, "Atmosfer bizim için her zaman evimizdeyken inanılmaz oldu. Sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama bugün Kastamonu'daki atmosferin inanılmaz olduğunu belirtmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Çok fazla top kaybı yaptıklarını anlatan Montes, "Bugün hücumda 10 top kaybı yaptık yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde oynamamız bizim için problemli ama bundan sonra en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.



Milli oyuncu Nurceren Akgün Göktepe ise Kastamonu halkının desteğinin inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Çok güzel desteklediler bizi ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Her gün gelişmeye çalışan bir takımız. Güçlü yanlarımızı biliyoruz. Bu maçta da rakibe karşı zayıf yönlerimizi gördük. Bu maçtan sonra dersimize daha da çalışıp deplasmanda 2 puan kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.







