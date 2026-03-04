04 Mart
Montes: "Sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor''

Kadın Hentbol Milli takımı baş antrenörü David Ginesta Montes, Çekya mağlubiyetinin ardından konuştu.

calendar 04 Mart 2026 22:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 EHF Avrupa Kupası'nda konuk ettiği Çekya'ya 26- 34 yenilen A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda başantrenör David Ginesta Montes, "Sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama bugün Kastamonu'daki atmosferin inanılmaz olduğunu belirtmem gerekiyor." dedi.

Montes, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftara teşekkür etti.

Maça olan ilginin yoğun olmasından memnun olduklarını ifade eden Montes, "Atmosfer bizim için her zaman evimizdeyken inanılmaz oldu. Sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor ama bugün Kastamonu'daki atmosferin inanılmaz olduğunu belirtmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çok fazla top kaybı yaptıklarını anlatan Montes, "Bugün hücumda 10 top kaybı yaptık yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde oynamamız bizim için problemli ama bundan sonra en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Milli oyuncu Nurceren Akgün Göktepe ise Kastamonu halkının desteğinin inanılmaz olduğunu ifade ederek, "Çok güzel desteklediler bizi ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Her gün gelişmeye çalışan bir takımız. Güçlü yanlarımızı biliyoruz. Bu maçta da rakibe karşı zayıf yönlerimizi gördük. Bu maçtan sonra dersimize daha da çalışıp deplasmanda 2 puan kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
