Salih Uçan 1,5 yıl sonra başardı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği maçta uzun süre sonra bir ilk yaşandı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Milot Rashica'nın sağdan ortaladığı topu filelerle buluşturarak takımının ikinci golünü kaydeden Salih Uçan, 552 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş formasıyla son golünü 29 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynanan ve siyah-beyazlıların 5-1 kazandığı Lugano maçında atan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 10. kez rakip fileleri sarstı.
