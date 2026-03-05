04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
1-177'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-090'

Joao Pedro'dan, Aston Villa'ya karşı şov!

Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti. Joao Pedro hat-trick ile maça damga vurdu.

calendar 05 Mart 2026 00:36
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Aston Villa, sahasında Chelsea'yi konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa öne geçmesine rağmen Chelsea, karşılaşmadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'nin gollerini 35, 45+6 ve 64. dakikalarda Joao Pedro, 55. dakikada ise Cole Palmer kaydetti. Aston Villa'nın tek golünü 2. dakikada Douglas Luiz attı.

Joao Pedro, yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı oldu.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, 48 puana yükselerek 5. sıraya çıktı. Aston Villa ise 51 puanla 4. sırada kaldı.

30. haftada Aston Villa, deplasmanda Manchester United ile; Chelsea ise sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
