04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-486'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-0DA
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-245'
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1DA
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-0DA
04 Mart
M.City-N. Forest
1-0DA
04 Mart
Newcastle-M. United
0-08'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-021'

Millilerimiz, Çekya'ya mağlup

Kadın Hentbol Takımımız, Çekya'ya 34-26 kaybetti.

calendar 04 Mart 2026 22:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası üçüncü maçında konuk ettiği Çekya'a 26-34 yenildi.

2026Avrupa Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.

Milli takım, EHF Avrupa Kupası Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor. Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.