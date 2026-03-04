Millilerimiz, Çekya'ya mağlup

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası üçüncü maçında konuk ettiği Çekya'a 26-34 yenildi.
2026Avrupa Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyona öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor.
Milli takım, EHF Avrupa Kupası Grup G2'de Danimarka, Macaristan ve Çekya ile yer alıyor. Kupada grup aşaması, 12 Nisan 2026'da oynanacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar EHF Avrupa Kupası Dörtlü Final'e yükselecek.
