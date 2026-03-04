Beşiktaş'ta derbi öncesi büyük destek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u yenerek gruptan lider çıkan ve çeyrek finale kalan Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşma sonrası büyük coşku yaşadı.
Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar önce takımı tribünlere çağırdı. Ayrıca Çaykur Rizespor'un golünde hata yapan Ersin Destanoğlu'na da tribünler destek verdi. Takımın ardından sıra Sergen Yalçın'a geldi.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, soyunma odasına gittiği için tribünlere ilk olarak cevap veremedi. "Sergen Yalçın gelmeden çıkmıyoruz" tezahüratları üzerine siyah-beyazlı takımın teknik direktörü soyunma odasından geri geldi.
Sergen Yalçın tribünlere giderek Beşiktaş taraftarlarını selamladı. Taraftarlar ise derbi öncesi takıma ve Sergen Yalçın'a destek vermiş oldu.
🎥Taraftarlar çağırdı, Sergen Yalçın soyunma odasından geldi. pic.twitter.com/BMsNaEUHhK
