04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-488'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-0DA
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-245'
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1DA
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-0DA
04 Mart
M.City-N. Forest
1-0DA
04 Mart
Newcastle-M. United
0-010'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-023'

Beşiktaş'ta derbi öncesi büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, kupadaki Çaykur Rizespor maçının ardından takıma ve Sergen Yalçın'a büyük destek verdi.

calendar 04 Mart 2026 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 23:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta derbi öncesi büyük destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u yenerek gruptan lider çıkan ve çeyrek finale kalan Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşma sonrası büyük coşku yaşadı.

Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar önce takımı tribünlere çağırdı. Ayrıca Çaykur Rizespor'un golünde hata yapan Ersin Destanoğlu'na da tribünler destek verdi. Takımın ardından sıra Sergen Yalçın'a geldi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, soyunma odasına gittiği için tribünlere ilk olarak cevap veremedi. "Sergen Yalçın gelmeden çıkmıyoruz" tezahüratları üzerine siyah-beyazlı takımın teknik direktörü soyunma odasından geri geldi.

Sergen Yalçın tribünlere giderek Beşiktaş taraftarlarını selamladı. Taraftarlar ise derbi öncesi takıma ve Sergen Yalçın'a destek vermiş oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.