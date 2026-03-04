04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-015'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
3-060'
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-058'
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
1-0DA
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Emlak Konut yarı finalde!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Emlak Konut, BOTAŞ'a karşı 2 maçı da kazanarak yarı finale yükseldi.

calendar 04 Mart 2026 20:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emlak Konut yarı finalde!
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı deplasmanda 76-66 yenen Emlak Konut, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Turgut Işık, Barış Turgut, Ramazan Sezer Baran

BOTAŞ: Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 11, Tuba Poyraz 18, Dantas 5, Işılay Eğin 2, Serfa 9, Işık Su Güven 2, Rana Uçar, İdil Yeniçulha

Emlak Konut: Thomas 18, Berfin Sertoğlu 6, Delaere 7, Macaulay 18, Gizem Başaran Turan 4, Ndour 8, Holesinska 10, Melek Uzunoğlu 5, Ceren Akpınar, Ferda Yıldız

1. Periyot: 16-19

Devre: 30-39

3. Periyot: 49-55

Beş faulle oyundan çıkan: 33.15 Işılay Eğin, 35.49 Dantas, 38.06 Işık Su Güven (BOTAŞ)

