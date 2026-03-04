04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

04 Mart 2026 19:40 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 19:41
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

Zeki Murat Göle, "7 günde 3 tane zorlu deplasman maçımız olacak. Zor bir fikstür. Sakat oyuncularımız çok fazla. Milan, Çağlar, Nelson, Alvarez ve Talisca'nın uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Buraya kısıtlı bir kadro ile geldik. Marco Asensio ve Ederson'u getirmedik. Ufak sakatlıkları var. Bir sonraki maçımız için şüpheli durumdalar. Bunlar bir bahane değil, bunu bir bahane olarak görmüyoruz ama bu bizi zor duruma itiyor. Formasyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz ama kaliteli, karakterli bir gruba sahibiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kazanmak istiyoruz ve çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe, yarışta her kulvarda şampiyonluk için yarışır." dedi.

Göle, "Tedesco bir sonraki maçta olacak mı?" sorusunun ardından, "İnşallah. Samsunspor maçında hocamız bizimle birlikte olacak." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
