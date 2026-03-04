Harry Maguire'ye ertelenmiş hapis cezası!

Manchester United forması giyen Harry Maguire, Yunan mahkemesi tarafından ertelenmiş hapis cezası aldı.



ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI



Maguire, Yunan mahkemeleri tarafından suçlu bulunmasının ardından 15 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.



İngiliz futbolcu, 2020 yılının Ağustos ayında Yunanistan'da meydana gelen bir olayla ilgili olarak, hafif saldırı, tutuklamaya direnme ve rüşvet girişiminde bulunma suçlarından üçünün hepsinden suçlu bulundu.



TEMYİZE GİDECEK



Maguire'ın avukatları tekrar temyiz başvurusunda bulunacak.



SEZON PERFORMANSI



Manchester United forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



