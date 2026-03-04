Bilimsel araştırma: İç sahada testosteron daha yüksek

Futbolda iç saha avantajı genellikle seyirci desteği, hakem kararları ve oyuncuların sahaya alışık olmasıyla açıklanıyor. Ancak İngiltere'de yapılan bilimsel bir araştırma, bu avantajın arkasında biyolojik bir faktörün de olabileceğini ortaya koydu.



Araştırmada profesyonel futbolcuların maç öncesinde tükürük örnekleri incelendi. Yapılan analizler sonucunda, futbolcuların iç sahada oynayacakları karşılaşmalar öncesindeki testosteron seviyelerinin, deplasman maçlarına kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olduğu tespit edildi.



REKABET ARTTIKÇA HORMON YÜKSELİYOR



Çalışmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise rakibin yarattığı rekabet duygusunun da hormon seviyelerini etkilemesi oldu. Araştırmaya göre futbolcuların testosteron düzeyi, yüksek rekabet hissi uyandıran rakiplere karşı oynanacak maçlar öncesinde daha da artış gösteriyor.



''BÖLGE SAVUNMA'' TEPKİSİ OLABİLİR



Spor psikolojisi ve fizyolojisi uzmanları, bu durumun "savaş ya da mücadele" tepkisiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. İç sahada oynayan oyuncuların, biyolojik olarak "kendi bölgesini savunma" refleksi geliştirdiği ve bunun da motivasyon, agresiflik ve konsantrasyon üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.



İÇ SAHA AVANTAJININ YENİ BOYUTU



Futbolda iç saha avantajı bugüne kadar çoğunlukla tribün desteği ve saha koşullarıyla açıklanıyordu. Ancak söz konusu araştırma, oyuncuların hormonal tepkilerinin de bu avantajda rol oynayabileceğini gösteren dikkat çekici çalışmalar arasında yer aldı.



