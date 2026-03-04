04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Bilimsel araştırma: İç sahada testosteron daha yüksek

İngiltere'de yapılan bir araştırma ile; sporcuların kendi sahalarında ve deplasmanlarda oynadıkları maçlar, biyolojik ortamda incelendi. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı.

Bilimsel araştırma: İç sahada testosteron daha yüksek
Futbolda iç saha avantajı genellikle seyirci desteği, hakem kararları ve oyuncuların sahaya alışık olmasıyla açıklanıyor. Ancak İngiltere'de yapılan bilimsel bir araştırma, bu avantajın arkasında biyolojik bir faktörün de olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada profesyonel futbolcuların maç öncesinde tükürük örnekleri incelendi. Yapılan analizler sonucunda, futbolcuların iç sahada oynayacakları karşılaşmalar öncesindeki testosteron seviyelerinin, deplasman maçlarına kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olduğu tespit edildi.

REKABET ARTTIKÇA HORMON YÜKSELİYOR

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise rakibin yarattığı rekabet duygusunun da hormon seviyelerini etkilemesi oldu. Araştırmaya göre futbolcuların testosteron düzeyi, yüksek rekabet hissi uyandıran rakiplere karşı oynanacak maçlar öncesinde daha da artış gösteriyor.

''BÖLGE SAVUNMA'' TEPKİSİ OLABİLİR

Spor psikolojisi ve fizyolojisi uzmanları, bu durumun "savaş ya da mücadele" tepkisiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. İç sahada oynayan oyuncuların, biyolojik olarak "kendi bölgesini savunma" refleksi geliştirdiği ve bunun da motivasyon, agresiflik ve konsantrasyon üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

İÇ SAHA AVANTAJININ YENİ BOYUTU

Futbolda iç saha avantajı bugüne kadar çoğunlukla tribün desteği ve saha koşullarıyla açıklanıyordu. Ancak söz konusu araştırma, oyuncuların hormonal tepkilerinin de bu avantajda rol oynayabileceğini gösteren dikkat çekici çalışmalar arasında yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
