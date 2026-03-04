Süper Lig'de haftanın golü Sacha Boey'dan!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında atılan en güzel gol belli oldu.
Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta Sacha Boey'in attığı açılış golü, haftanın golü seçildi.
BAYERN MÜNİH'TEN DÖNDÜ
2023-24 sezonu devre arasında Bayern Münih'e gittikten sonra bu devre arasında G.Saray'a dönen Sacha Boey, ligde sarı kırmızılı forma ile 8 Aralık 2023'te Adana Demirspor maçında fileleri havalandırmıştı. Tecrübeli sağ bek böylece 813 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da Süper Lig'deki Alanya maçında Sacha Boey özellikle ilk devrede etkili olurken, Lucas Torreira'dan da destek aldı. Bu ikili ilk olarak 22. dakikada sahne aldı. Torreira'nın pasında Sacha Boey'in vuruşu ağlara gitti. Ancak VAR incelemesi sonrası Torreira'nın topu aldığı anda ofsaytta olduğu tespit edilince gol geçerlilik kazanmadı. 45+2'de Torreira bir kez daha Sacha Boey'i ceza alanı içinde buldu. Fransız futbolcu bir kez daha topu filelere yolladı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
