04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Süper Lig'de haftanın golü Sacha Boey'dan!

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın en güzel golü, Sacha Boey'in Alanyaspor'a attığı gol seçildi.

calendar 04 Mart 2026 15:58 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 16:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de haftanın golü Sacha Boey'dan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında atılan en güzel gol belli oldu.

Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta Sacha Boey'in attığı açılış golü, haftanın golü seçildi.

Galatasaray'da Süper Lig'deki Alanya maçında Sacha Boey özellikle ilk devrede etkili olurken, Lucas Torreira'dan da destek aldı. Bu ikili ilk olarak 22. dakikada sahne aldı. Torreira'nın pasında Sacha Boey'in vuruşu ağlara gitti. Ancak VAR incelemesi sonrası Torreira'nın topu aldığı anda ofsaytta olduğu tespit edilince gol geçerlilik kazanmadı. 45+2'de Torreira bir kez daha Sacha Boey'i ceza alanı içinde buldu. Fransız futbolcu bir kez daha topu filelere yolladı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

BAYERN MÜNİH'TEN DÖNDÜ

2023-24 sezonu devre arasında Bayern Münih'e gittikten sonra bu devre arasında G.Saray'a dönen Sacha Boey, ligde sarı kırmızılı forma ile 8 Aralık 2023'te Adana Demirspor maçında fileleri havalandırmıştı. Tecrübeli sağ bek böylece 813 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.