04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Neymar, milli takıma dönebilir!

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rodrygo'nun uzun süreli sakatlığının ardından Fransa ve Hırvatistan maçlarında Neymar'ı aday kadroya davet etmeyi düşünüyor.

04 Mart 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Neymar, milli takıma dönebilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Santos forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı'na geri dönebilir.

UOL'de yer alan habere göre, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ı aday kadroya davet etmeyi düşünüyor.

RODRYGO YERİNE NEYMAR

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Ancelotti, Rodrygo'nun sakatlığı sonrası 25 yaşındaki futbolcunun yerine Neymar'ı kadroya almayı düşünüyor.

Brezilya, hazırlık maçlarında mart ayının sonunda Fransa ve nisan ayının başında Hırvatistan ile karşılaşacak. Neymar, bu iki hazırlık maçında aday kadroda yer alabilir.

2.5 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

Neymar, son olarak Ekim 2023'te Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti'den davet alması durumunda yaklaşık 2.5 yıl sonra milli takıma geri dönecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
