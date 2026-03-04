04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Arda Turan iddiası: Geri dönüyor!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Arda Turan, Atletico Madrid'in teknik direktör adaylarından biri.

calendar 04 Mart 2026 18:41
Eyüpspordaki başarılı performansı sonrası Avrupa'da dikkatleri çeken Arda Turan, sezon başında Ukrayna'nın başarılı ekibi Shakhtar Donetsk'in yolunu tutmuştu.

Ligde 41 puanla lider durumda bulunan Arda Turan'ın takımı Shakhtar, ezeli rakibi Dinamo Kiev'in 9 puan önünde bulunuyor.

ATLETICO MADRID İDDİASI

İspanya basınından Fichajes'te yer alan iddiaya göre 39 yaşındaki çalıştırıcı sezon sonunda formasını da giydiği La Liga devi Atletico Madrid'in teknik direktörü olabilir.

KULÜP DNA'YI KORUMAK İSTİYOR

Habere göre; Atletico Madrid yönetimi, Simeone'den mirası devralacak teknik adamın en az onun kadar iyi olması gerektiğini ve özellikle kulübün DNA'sını bilmesini istediği ifade ediliyor. Bu noktada kilit isim Arda Turan olarak öne çıktığı belirtild.

DİĞER ADAYLAR

Haberde ayrıca,  Flamengo ile yollarını ayıran Filipe Luis ile Atletico Madrid'in eski kaptanı Gabi'nin muhtemel adaylar arasında olduğu belirtildi.

UKRAYNA KARNESİ

Ligde lider durumda olan Arda Turan ekibi, bir yandan şampiyonluk hedeflerken diğer taraftan da UEFA Konferans Ligi'nde basamakları tırmanıyor.

Arda Turan'ın takımı Shakhtar, Servette'yi eledi ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı. Shakhtar, turda Lech Poznan ile karşı karşıya gelecek.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
