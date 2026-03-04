Arda Turan iddiası: Geri dönüyor!

İspanya basınından Fichajes'te yer alan iddiaya göre 39 yaşındaki çalıştırıcı sezon sonunda formasını da giydiği La Liga devi Atletico Madrid'in teknik direktörü olabilir.



Habere göre; Atletico Madrid yönetimi, Simeone'den mirası devralacak teknik adamın en az onun kadar iyi olması gerektiğini ve özellikle kulübün DNA'sını bilmesini istediği ifade ediliyor. Bu noktada kilit isim Arda Turan olarak öne çıktığı belirtild.



DİĞER ADAYLAR



Flamengo ile yollarını ayıran Filipe Luis ile Atletico Madrid'in eski kaptanı Gabi'nin muhtemel adaylar arasında olduğu belirtildi.



UKRAYNA KARNESİ

