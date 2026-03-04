Arda Turan iddiası: Geri dönüyor!

Eyüpspordaki başarılı performansı sonrası Avrupa'da dikkatleri çeken Arda Turan, sezon başında Ukrayna'nın başarılı ekibi Shakhtar Donetsk'in yolunu tutmuştu.
Ligde 41 puanla lider durumda bulunan Arda Turan'ın takımı Shakhtar, ezeli rakibi Dinamo Kiev'in 9 puan önünde bulunuyor.
ATLETICO MADRID İDDİASI
İspanya basınından Fichajes'te yer alan iddiaya göre 39 yaşındaki çalıştırıcı sezon sonunda formasını da giydiği La Liga devi Atletico Madrid'in teknik direktörü olabilir.
KULÜP DNA'YI KORUMAK İSTİYOR
Habere göre; Atletico Madrid yönetimi, Simeone'den mirası devralacak teknik adamın en az onun kadar iyi olması gerektiğini ve özellikle kulübün DNA'sını bilmesini istediği ifade ediliyor. Bu noktada kilit isim Arda Turan olarak öne çıktığı belirtild.
DİĞER ADAYLAR
Haberde ayrıca, Flamengo ile yollarını ayıran Filipe Luis ile Atletico Madrid'in eski kaptanı Gabi'nin muhtemel adaylar arasında olduğu belirtildi.
UKRAYNA KARNESİ
Ligde lider durumda olan Arda Turan ekibi, bir yandan şampiyonluk hedeflerken diğer taraftan da UEFA Konferans Ligi'nde basamakları tırmanıyor.
Arda Turan'ın takımı Shakhtar, Servette'yi eledi ve Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı. Shakhtar, turda Lech Poznan ile karşı karşıya gelecek.
