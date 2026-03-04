Olympiacos, De Vrij'in peşinde

Olympiacos, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki stoper Stefan de Vrij ile ilgileniyor.



Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı savunmacının geleceği belirsizliğini koruyor.



İtalyan temsilcisiyle kontratı yaz aylarında bitecek olan De Vrij'in mevcut sözleşmesini yenilemesi beklenmiyor.



Hollandalı savunmacı, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 13 maçın 11'ine ilk 11'de başladı.