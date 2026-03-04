Türkiye, FIBA güç sıralamasında lider

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.



FIBA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bundan önce duyurulan güç sıralamasındaki birinciliğine atıfta bulunularak, "Muhteşem bir takım, açık ara lider." ifadesi kullanıldı.



Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Polonya, İspanya, Almanya ve Yunanistan takip etti.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, pazartesi günü FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenerek 4'te 4 yapmış ve ikinci tura yükselmeyi garantilemişti.



