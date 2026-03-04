04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-015'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
3-060'
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-058'
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
1-0DA
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Türkiye, FIBA güç sıralamasında lider

Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada.

calendar 04 Mart 2026 21:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye, FIBA güç sıralamasında lider
Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bundan önce duyurulan güç sıralamasındaki birinciliğine atıfta bulunularak, "Muhteşem bir takım, açık ara lider." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Polonya, İspanya, Almanya ve Yunanistan takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, pazartesi günü FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenerek 4'te 4 yapmış ve ikinci tura yükselmeyi garantilemişti.

