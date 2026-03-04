Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 4-1 kazandı ve grubu lider olarak bitirdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Amir Murillo, 28. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyun-Gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Yılmaz kaydetti.
Çaykur Rizespor'un tek golü 85. dakikada Giannis Papanikolaou'dan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 10 puanla lider olarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çaykur Rizespor 4 puanla, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmada Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundururken yerlerine Tiago Djalo ile Yasin Özcan'ı görevlendirdi.
Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Salih Uçan'a formayı teslim etti.
Ligde hafta sonu cezasından dolayı forma giyemeyen Orkun Kökçü, Vaclav Cerny'nin yerine görev yaparken, Milot Rashica da Cengiz Ünder'in yedek başladığı maçta formayı kaptı.
SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başına döndü.
Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyememişti.
Orkun Kökçü ise bir maç aranın ardından Karadeniz ekibi karşısında sahadaki yerini aldı.
SALİH UÇAN 5 MAÇ SONRA...
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.
Salih Uçan, kupada Kocaelispor ile yapılan maçta kulübede yer almasına rağmen süre almamıştı.
Ligde sırasıyla ise Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek soyunan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçların ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmuştu.
YASİN ÖZCAN İKİNCİ KEZ...
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi.
Kupanın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Yasin, Çaykur Rizespor müsabakasında da görev yaptı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcuyu Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte görevlendirdi. Yasin Özcan, ilk kez siyah-beyazlı taraftarlar önünde boy gösterdi.
BEŞİKAŞ'TA PERDEYİ MURILLO AÇTI
Beşiktaş, taraftarının önünde maça oldukça iyi ve iddialı başlaıd. İlk dakikadan itibaren golü düşünen Beşiktaş, 23. dakikada Salih Uçan ile golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle bu gol değer kazanmadı.
Karşılaşmada dakikalar 27'yi gösterdiğinde Marsilya'dan transfer edilen yeni sağ bek Amir Murillo, muheşem bir golün altına imza attı. Murillo, kendi getirdiği topta ceza sahası dışı sağ çaprazdan sağ ayağıyla şutunda top ağlarla buluştu. Murillo muhteşem golünden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Panamalı futbolcu, Göztepe'den sonra Rizespor'a da atığı golle, siyah-beyazlı takımda ikinci kez fileleri havalandırdı.
SALİH UÇAN BU KEZ ATTI
Baskıyı bir an olsun bırakmayan Beşiktaş'ta 23. dakikada ofsayt takılan Salih Uçan, 38. dakikada fileleri havalandırdı ve bu gol geçerli sayıldı. Milot Rashica'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu Salih Uçan, altı pasın sağından ağlarla buluşturdu ve siyah-beyazlılar durumu 2-0 yaptı. Salih Uçan, Beşiktaş forması ile 10. golünü kaydetti.
"OH" ÇEKTİREN BİR GOL
Beşiktaş'ın Genk'ten transfer ettiği Hyeon-gyu Oh, Çaykur Rizespor maçının 42. dakikasında attığı golle siyah-beyazlılara adeta 'Oh' çektirdi. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından şutunu kaleci Erdem kontrol edemedi. Kale sahası önüne doğru seken topu, Hyeon-gyu Oh ağlarla buluşturdu. Skorun ilk yarıda 3-0 olmasının ardından Beşiktaş maçta çok rahatladı. Hyeon-gyu Oh ise Beşiktaş'taki 5. maçında, 4. golünü kaydetti.
DERBİ ÖNCESİ DEĞİŞİKLİKLER
İlk yarının üç farkla bitmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ikinci yarıda Galatasaray derbisini düşünerek takımı değiştirdi. Maçın 46. dakikasında Hyeon-gyu Oh'un yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu sahaya süren Sergen Yalçın, 62. dakikada ise Orkun Kökçü ile Junior Oliatan'ı oyundan aldı. İki isim yerine Cengiz Ünder ve Jota Silva oyuna dahil oldu.
Oyunu istediği tempoda götüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, 72. dakikada Milot Rashica'nın yerine Kartal Yılmaz'ı sahaya sürdü. Maçın 77. dakikasında Salih Uçan, yerini Kristhan Asllani'ye bıraktı.
SON BÖLÜMDE BASKILAR; GOLLER
Maçın 81. dakikasında önde üç oyuncu ile yoğun baskıya devam eden Beşiktaş, dördüncü golü buldu. Mustafa Erhan Hekimoğlu baskı sonrasında topu kaleci Erdem Canpolat'tan aldı. Kale sahasında topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz golünü attı ve Beşiktaş durumu 4-0 yaptı.
Sahasında oynadığı maçta rahat bir tempoda maçı götüren Beşiktaş'ta 85. dakikada Ersin Destanoğlu savunmada paslaşırken topu Giannis Papanikolaou'ya kaptırdı. Giannis Papanikolaou meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek durumu 4-1 yaptı ve mücadele bu skorla bitti.
123. YILA ÖZEL PANKART
Karşılaşmadan önce kuzey tribününde Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümüne özel koreografi yapıldı.
Koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'ye yer verildi.
BANDO GÖSTERİSİ
Dolmabahçe'deki karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulübün 123. kuruluş yıl dönemi etkinlikleri kapsamında bando gösterisi gerçekleştirdi.
Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından önce sergiledikleri performansla alkış aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada Emrecan Bulut'un sol kanattan kale önüne gönderdiği ortaya uygun pozisyonda Pierrot kafa vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla Murillo, önündeki boş alanı değerlendirerek rakip kaleye yöneldi. Panamalı futbolcu, ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelere gönderdi: 1-0
29. dakikada Çaykur Rizespor'da Augusto, ceza sahasına girmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta savunmaya da çarparak kaleci Ersin'i kontrpiyede bırakan top direkten oyun alanına döndü.
38. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına ortasında penaltı noktasının sağında rakip savunmadan önce hamle yapan Salih Uçan, topu önüne aldı. Uygun pozisyonda bekletmeden sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Salih, topu kalecinin yanından filelere yolladı: 2-0
42. dakikada siyah-beyazlı takım bir gol daha buldu. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı sektirdi. Kale önünde seken topu iyi takip eden Oh, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Murillo'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Orkun Kökçü topu ıskaladı. Ceza sahası sol çaprazına açılan meşin yuvarlağa gelişine vuran Yasin Özcan'ın şutunda, savunma kale çizgisi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.
55. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Yasin Özcan ile ikili mücadeleye giren Augusto, yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu monitörden izleyen Sağlam penaltıyı iptal etti.
66. dakikada Rizespor önemli pozisyondan yararlanamadı. Papanikolaou'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun kafasına çarparak kornere çıktı.
81. dakika Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Siyah-beyazlı takımda Mustafa Erhan Hekimoğlu, yaptığı baskı sonucunda kaleci Erdem Canpolat'ı hataya zorladı. Kalecinin ayağından açılan meşin yuvarlağı Mustafa, son anda oyun alanında tuttu ve Cengiz Ünder'e bıraktı. Cengiz'in penaltı noktasının sağına çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Kartal Kayra Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 4-0
85. dakikada Rizespor, farkı 3'e indirdi. Savunmadan çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatalı pasıyla ceza sahası içinde topu önüne alan Papanikolaou, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1
Stat: Tüpraş
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Bilal Gölen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin Özcan, Ndidi, Salih Uçan (Dk. 79 Asllani), Orkun Kökçü (Dk. 62 Jota Silva), Rashica (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Olaitan (Dk. 62 Cengiz Ünder), Oh (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Papanikolaou, Augusto (Dk. 74 Mebude), Buljubasic (Dk. 67 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Zeqiri, Pierrot (Dk. 67 Halil Dervişoğlu)
Goller: Dk. 27 Murillo, Dk. 38 Salih Uçan, Dk. 42 Oh, Dk. 81 Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 85 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 84 Taylan Antalyalı, Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu, Dk. 90+3 Zeqiri (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Agbadou (Beşiktaş)
