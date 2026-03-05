Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anthony Musaba, 48. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın grup aşamasını 9 puanla tamamladı. Gaziantep FK, kupada 6 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından gruptan ikinci sırada çeyrek finale yükselen takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle zamanında başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı.
Teknik ekiplerin çalışması sonucu 40 dakika sonra ışıklandırma sorunu çözüldü ve ardından takımlar ısınmak için tekrar sahaya çıktı.
Karşılaşma bir saat gecikmeli olarak 21.30'da başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Fred'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Levent Mercan'ın sert vuruşunda, kaleci Mustafa Burak Bozan'ın müdahalesiyle top üst direkten kornere çıktı.
33. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı korneri savunma uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Kerem'in tekrar ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Musaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın sert vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan, meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
48. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Cherif'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakemin önce ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.
79. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan hızla ceza sahasına giren Brown'un yerden pasında topla buluşan Nene'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3
85. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahasında Brown, kontrol ettiği topu filelere gönderdi: 0-4
Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Sangare, Abena, Mujakic, Rodriguies (Dk. 46 Lungoyi), Melih Kabasakal, Kozlowski (Dk. 84 Gidado), Sorescu (Dk. 73 Tayyip Talha Sanuç), Camara, Yusuf Kabadayı (Dk. 59 Bayo), Maxim (Dk. 83 Gasama)
Fenerbahçe: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür (Dk. 88 Kamil Efe Üregen), Levent Mercan, Brown, Fred, Kante (Dk. 70 Oğuz Aydın), Guendouzi (Dk. 88 Alaettin Ekici), Musaba (Dk. 70 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 77 Nene)
Goller: Dk. 33 Musaba, Dk. 48 Cherif, Dk. 79 Nene, Dk. 85 Brown (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Fred, Dk. 75 Brown (Fenerbahçe), Dk. 28 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)
