04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
1-177'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-090'

Arsenal'e 3 puan için tek gol yetti

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, Brighton'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

05 Mart 2026 00:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal'e 3 puan için tek gol yetti
İngiltere Premier Lig 29. hafta maçında Arsenal, Brighton deplasmanına konuk oldu. Arsenal, The American Express Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Bukayo Saka attı.

Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'de üst üste 2 beraberlikle birlikte duraklama dönemine giren Arsenal, Brighton maçıyla birlikte arka arkaya 3. galibiyetini elde etti ve yeniden yükselişe geçti.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 67 puana yükseldi. Brighton, 37 puanda kaldı.

Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Everton'ı ağırlayacak. Arsenal mağlubiyetiyle 2 maçlık galibiyet serisi biten Brighton, ligdeki bir sonraki maçında Sunderland deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
