04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
1-177'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-090'

Archie Brown: "Tanrı'ya şükürler olsun"

Fenerbahçe forması giyen Archie Brown, kupadaki Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

Brown, "Öncelikle Tanrı'ya şükranlarımı gönderiyorum. Uzun bir sakatlıktan döndüm. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Sakatlığımdan döndüğüm ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Aynı zamanda gol yememekten dolayı mutluyum. Performansımızdan dolayı mutlu ve gururluyum." dedi.

Archie Brown, takım arkadaşı Milan Skriniar'ın kaptanlığı ile ilgili gelen sorunun ardından, "Milan Skriniar büyük bir lider bizim için. Hepimiz için ilham kaynağı. Büyük bir örnek ve büyük bir karakter." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
