04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
1-178'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-090'

Lazio final için avantajı kaçırdı!

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Atalanta'yı ağırlayan Lazio iki kez öne geçti ama skoru koruyamadı.

05 Mart 2026 00:53
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Lazio ile Atalanta karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle bitti.

Lazio'nun gollerini 47. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ve 87. dakikada Boulaye Dia kaydetti.

Atalanta'nın golleri 51. dakikada Mario Pasali ve 89. dakikada Yunus Musah'tan geldi.

Yarı fimnalde ilk maçı kazanan Lazio, 22 Nisan'da Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak ve finale çıkan ekip netleşecek.

Como ile Inter'in 0-0 berabere kaldığı ilk maçın ardından ikinci maçta turu geçen diğer takım da finale çıkacak.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
