Lazio final için avantajı kaçırdı!

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Lazio ile Atalanta karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle bitti.



Lazio'nun gollerini 47. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ve 87. dakikada Boulaye Dia kaydetti.



Atalanta'nın golleri 51. dakikada Mario Pasali ve 89. dakikada Yunus Musah'tan geldi.



Yarı fimnalde ilk maçı kazanan Lazio, 22 Nisan'da Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak ve finale çıkan ekip netleşecek.



Como ile Inter'in 0-0 berabere kaldığı ilk maçın ardından ikinci maçta turu geçen diğer takım da finale çıkacak.



