04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
1-177'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-090'

Beşiktaş'ın kaptanından taraftara mesaj!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, evlerinde oynayacakları Galatasaray derbisi öncesinde taraftarları heyecanlandıran bir mesaj verdi.

calendar 05 Mart 2026 00:09
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ın kaptanından taraftara mesaj!
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Galatasaray ile Dolmabahçe'de oynayacakları derbi öncesinde taraftarlara mesaj gönderdi.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, "Hafta sonu görüşmek üzere" paylaşımıyla Beşiktaş camiası için sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
