Beşiktaş'ın kaptanından taraftara mesaj!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Galatasaray ile Dolmabahçe'de oynayacakları derbi öncesinde taraftarlara mesaj gönderdi.
Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, "Hafta sonu görüşmek üzere" paylaşımıyla Beşiktaş camiası için sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
