04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-486'
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-0DA
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-245'
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1DA
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-0DA
04 Mart
M.City-N. Forest
1-0DA
04 Mart
Newcastle-M. United
0-08'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-021'

Galatasaray, set vermeden Dörtlü Finalde!

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley maçında Galatasaray, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti ve Dörtlü Finale yükseldi.

calendar 04 Mart 2026 22:06
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, set vermeden Dörtlü Finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi. Galatasaray, yarı finalde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Bongaerts, Carutasu)

Kuzeyboru: Lozo, Ergül Avcı, Lila Şengün, Czyrnianska, Ece Hitayca, Enwenonwu (Dilek Kınık Ekşi, Smarzek, Yaren Işık, Gamze Kılıç, Merve Çepni)

Setler: 26-24, 25-23, 25-22

Süre: 88 dakika (26, 31, 31)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.