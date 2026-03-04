Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupadaki Rizespor maçının ardından konuştu.
Yalçın, Manchester United forması giyen ve transfer gündeminde yer alan milli file bekçisi Altay Bayındır için gelen soruya cevap verdi.
Sergen Yalçın, "Yönetimden Altay Bayındır'ın transferini istediniz mi?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:
"Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları."
BU SEZON 6 MAÇ
Manchester United'da Senne Lammens'in yediği olan Altay Bayındır, bu sezon İngiliz ekibinde 6 maçta kaleyi korudu.
