Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer gündeminde yer alan Altay Bayındır ile ilgili konuştu.

calendar 04 Mart 2026 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 23:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupadaki Rizespor maçının ardından konuştu.

Yalçın, Manchester United forması giyen ve transfer gündeminde yer alan milli file bekçisi Altay Bayındır için gelen soruya cevap verdi.

Sergen Yalçın, "Yönetimden Altay Bayındır'ın transferini istediniz mi?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları."


BU SEZON 6 MAÇ

Manchester United'da Senne Lammens'in yediği olan Altay Bayındır, bu sezon İngiliz ekibinde 6 maçta kaleyi korudu.

 

