04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
1-177'
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-090'

Zeki Murat Göle'den şampiyonluk sorusuna yanıt!

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

calendar 05 Mart 2026 00:20 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 00:42
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Zeki Murat Göle'den şampiyonluk sorusuna yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor maçının ardından Gaziantep FK deplasmanında da takımın başında olan Zeki Murat Göle, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Zeki Murat Göle "Oyuncularımızı tebrik ederiz. Bu yoğun fikstürde üç maçtır deplasmanda oynuyoruz. iyi bir oyun ortaya koydular, istediklerimizi yaptılar. İlk yarı çok efor sarf ettiler. Oyunu ve skoru hak etiler." dedi.

Şampiyonlukla ilgili soru üzerine Zeki Murat Göle "Gücümüzü taraftardan alıyoruz. Onlar yanımızda olduğu sürece en üstü zorlayacağız. Ligde ve kupada devam ediyoruz. Süper Kupa'yı da aldık bu arada. İnşallah sezon sonu üç kupayı alırız." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Göle, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

"Maçın başından sonuna kadar üst düzey performans gösteren oyuncularımızı tebrik ediyorum." diyen Göle, şunları kaydetti:

"Maçtan önce istediklerimizi dört dörtlük yerine getirdiler. İlk yarıda, maçın ilk 3-4 dakikasında bir sıkıntımız oldu. Ama sonrasında oyununun kontrolünü tamamen ele geçirdik ve ikinci topları kazanmaya başladık. Reaksiyon verdik, top bizde kaldı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.