Kral Kupasında finalin adı belli oldu

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Sociedad ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.



İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Real Sociedad, sahasındaki rövanş karşılaşmasında da 1-0'lık skorla galip geldi ve adını finale yazdırdı.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal kaydetti.



RAKİBİ ATLETİCO MADRİD



İki maçı da kazanan Real Sociedad, Barcelona'yı eleyen Atletico Madrid ile finalde karşılaşacak.



Real Sociedad, 2021 yılından sonra Kral Kupası'nda yeniden finalde boy gösterecek. Atletico Madrid ise 2013'ten sonra bu kupada finalist olarak sahneye çıkacak.



