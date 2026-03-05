04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
4-1
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
4-2
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
1-0
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
0-1
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
1-4
04 Mart
Brighton-Arsenal
0-1
04 Mart
Fulham-West Ham United
0-1
04 Mart
M.City-N. Forest
2-2
04 Mart
Newcastle-M. United
2-1
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
3-0
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
1-0

Kral Kupasında finalin adı belli oldu

Real Sociedad, Kral Kupası Athletic Bilbao'ya karşı yarı finalinde 1-0'ın rövanşında yine aynı skorla kazandı ve adını finale yazdırdı.

05 Mart 2026 01:03




İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Sociedad ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Real Sociedad, sahasındaki rövanş karşılaşmasında da 1-0'lık skorla galip geldi ve adını finale yazdırdı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal kaydetti.

RAKİBİ ATLETİCO MADRİD

İki maçı da kazanan Real Sociedad, Barcelona'yı eleyen Atletico Madrid ile finalde karşılaşacak.

Real Sociedad, 2021 yılından sonra Kral Kupası'nda yeniden finalde boy gösterecek. Atletico Madrid ise 2013'ten sonra bu kupada finalist olarak sahneye çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
