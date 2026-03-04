Recep Uçar: 'Ağır cezalandırıldık'

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kupadaki Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Recep Uçar, "Ufak da olsa bir şansımız vardı maç öncesi, onu kovalamak istedik. İlk 27 dakika iyiydik ama ön alan baskısı sonrası hata yaptık ve ağır cezalandırıldık. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları var. Çok samimi konuşmak gerekirse, ilk gol bize zarar verdi. Bir anda üç gol oldu. İkinci yarıda her şeye rağmen direnç sağladık ama olmadı. Penaltı pozisyonu, bir şey gördüler iptal ettiler." dedi.



Uçar, "Keşke farklı bir gece yaşatabilseydik, üzgünüz. Kupayı kapattık. Mücadele koymaya çalıştık ama yeterli olmadı. Beşiktaş'a ve Sergen Hoca'ya kupada bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, şunları kaydetti:



"İlk 25 dakikaya kadar istediğimiz oyunu yansıttığımız, pozisyon vermediğimiz bir bölümdü. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları var. Ceza sahası dışından cezalandırdılar. 3-0'dan sonra bizim için zor Beşiktaş için kolaydı. İkinci yarıya dirençli başladık. Sonra iki kalecinin hatasıyla 4-1 biten bir oyun oldu. Turu burada kaybetmedik. Gaziantep'e 5 attıktan sonra Erzurum ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarında 45 şuta rağmen 1 gol atabilmemiz buraya dezavantajlı gelmemize sebep oldu. Her şeye rağmen bir direnç koymaya çalıştık ama yetmedi. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrik ediyoruz. Pazar günü Antalya maçı var. Ligi en iyi yerde bitirip taraftarı mutlu etmek istiyoruz."



