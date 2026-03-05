04 Mart
Oh, Beşiktaş'ta gollerine devam ediyor!

Beşiktaş'ın Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş'a hızlı alıştı.

calendar 05 Mart 2026 00:13
Fotoğraf: AA
Oh, Beşiktaş'ta gollerine devam ediyor!
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, Çaykur Rizespor'u da boş geçmedi.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında Corendon Alanyaspor filelerini havalandıran Oh, daha sonra RAMS Başakşehir ve Göztepe müsabakalarında peş peşe fileleri havalandırdı.

Güney Koreli oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki ilk golünü Çaykur Rizezspor ağlarına gönderdi.

Oh, Beşiktaş'ta 5 maçta 4 gol kaydederek kısa sürede taraftarların gönlünü kazandı.

SON HABERLER
